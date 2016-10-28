Через неподання е-декларації проти губернатора Запорізької області відкрили кримінальне провадження

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Фото: Вся власть Костянтин Бриль

За інформацією громадськості, Бриль володіє садибою «Пташиний рай», яку не вказав у декларації

За фактом неподання електронної декларації очільником Запорізької облдержадміністрації Костянтином Брилем порушено кримінальне провадження. Про це у відповіді на інформаційний запит громадської діячки Ірини Лех повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

САП порушила кримінальне провадження №4201700000000299 за ст. 361-1 КК України за фактом «навмисного неподання всупереч закону України «Про протидію корупції» декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави». Розслідування доручено детективам НАБУ.

«Нагадаю, що підставою для таких дій прокуратури стали документи, що надійшли в розпорядження Комітету громадського контролю в Запорізькій області від колишнього власника садиби «Пташиний рай», придбаної членами сім'ї Костянтина Бриля і не відображеної в його декларації», – зазначила Лех.