Через повідомлення про мінування у Києві закривали станцію «Хрещатик»
- Сьогодні, 17:41
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Станція була закрита, поки проводилася перевірка
Наразі станція працює у звичайному режимі
У Києві через повідомлення про мінування станції метрополітену «Хрещатик» проводилася перевірка, станція не працювала на вхід та вихід.
Про це 5 лютого повідомили у прес-службі столичного КП «Київський метрополітен».
«Отримали анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка», - зазначили у КП.
Згодом у прес-службі повідомили, що станція «Хрещатик» після перевірки працює у звичайному режимі.
«Перевірку проведено, вибухонебезпечних предметів не виявлено», - йдеться у повідомленні.