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    Через повідомлення про мінування у Києві закривали станцію «Хрещатик»

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    <span lang="UK">Станція була закрита, поки проводилася перевірка</span>
    Станція була закрита, поки проводилася перевірка

    Наразі станція працює у звичайному режимі

    У Києві через повідомлення про мінування станції метрополітену «Хрещатик» проводилася перевірка, станція не працювала на вхід та вихід.

    Про це 5 лютого повідомили у прес-службі столичного КП «Київський метрополітен».

    «Отримали анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка», - зазначили у КП.

    Згодом у прес-службі повідомили, що станція «Хрещатик» після перевірки працює у звичайному режимі. 

    «Перевірку проведено, вибухонебезпечних предметів не виявлено», - йдеться у повідомленні.

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