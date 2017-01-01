Через протести у Венесуелі загинуло 26 осіб
- Сьогодні, 10:50
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Соціалістична партія звинувачує опонентів у намірі здійснити переворот
Кількість загиблих під час протестів у Венесуелі проти уряду президента Ніколаса Мадуро зросло до 26. Про це йдеться у повідомленні місцевої прокуратури.
За даними прокуратури, у вівторок, 25 квітня, від вогнепальних поранень загинули ще два учасники антиурядових протестів. Зокрема, в західному штаті Лара на вулиці був застрелений 23-річний учасник протестів Орландо Медіна.
У Меріді від вогнепальних поранень, отриманих 24 квітня, помер 52-річний Луїс Маркес.
У прокуратурі також відзначили, що за більш ніж три тижні протестів опозиції в Венесуелі 15 людей загинули у зіткненнях, 11 - в ході нічних грабежів.
Нагадаємо, правляча Соціалістична партія Венесуели звинувачує опонентів у намірі здійснити переворот за підтримки США, у той час як опозиція заявляє, що диктатор Мадуро насильно пригнічує мирні протести.
Джерело: Reuters