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    Через протести у Венесуелі загинуло 26 осіб

    • Сьогодні, 10:50
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    <span>За три тижні протестів опозиції в Венесуелі 15 осіб загинули у зіткненнях, ще 11 під час нічних грабежів.&nbsp;</span><br /><br />
    Фото: El Nacional
    За три тижні протестів опозиції в Венесуелі 15 осіб загинули у зіткненнях, ще 11 під час нічних грабежів. 

    Соціалістична партія звинувачує опонентів у намірі здійснити переворот

    Кількість загиблих під час протестів у Венесуелі проти уряду президента Ніколаса Мадуро зросло до 26. Про це йдеться у повідомленні місцевої прокуратури.

    За даними прокуратури, у вівторок, 25 квітня, від вогнепальних поранень загинули ще два учасники антиурядових протестів. Зокрема, в західному штаті Лара на вулиці був застрелений 23-річний учасник протестів Орландо Медіна.

    У Меріді від вогнепальних поранень, отриманих 24 квітня, помер 52-річний Луїс Маркес.

    У прокуратурі також відзначили, що за більш ніж три тижні протестів опозиції в Венесуелі 15 людей загинули у зіткненнях, 11 - в ході нічних грабежів.

    Нагадаємо, правляча Соціалістична партія Венесуели звинувачує опонентів у намірі здійснити переворот за підтримки США, у той час як опозиція заявляє, що диктатор Мадуро насильно пригнічує мирні протести. 

    Джерело: Reuters

    Національна поліція України Венесуела протест
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