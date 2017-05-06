Через п'ять років після розправи антипутінські протести поновлюються, - The New York Times



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото The New York Times

Невдоволення росіян сигналізує про можливу загрозу, оскільки Кремль готується до президентських виборів, намічених на березень наступного року, і прагне утримати країну в стані політичної дрімоти

«Прозахідні ліберали, жорсткі націоналісти, захисники прав геїв і інші противники Кремля зібралися в центрі Москви в суботу, прагнучи відродити протестний рух проти президента Володимира Путіна, що мало широку основу, але було пригнічено п'ять років тому за допомогою масових арештів і суворих тюремних вироків, - пише The New York Times. - Демонстранти скандували єдина вимога, яку об'єднує їх розрізнені ідеології: «Росія без Путіна!».

«Розмахуючи російськими прапорами і чорно-жовто-білими штандартами Російської імперії, тисячі протестувальників з усього політичного спектру провели гучну, але благодушно демонстрацію на честь п'ятої річниці жорсткої поліцейської розправи, що завершила місяці протестів проти Путіна в 2011-2012 роках», - йдеться в статті .

«40-річний Навальний – найбільш харизматична опозиційна фігура Росії - не був присутній на суботній демонстрації, яка була організована більш старшим поколінням критиків Кремля, такими як Лев Пономарьов - активіст-правозахисник ще в радянські часи», - вказує видання.

«Суботній протест, як і попередній, не становить серйозної загрози Путіну, у якого високий рівень підтримки, згідно з опитуваннями. Однак невдоволення сигналізує про можливу загрозу, оскільки Кремль готується до президентських виборів, намічених на березень наступного року, і прагне утримати країну в стані політичної дрімоти. Путін ще не оголосив, що братиме участь у виборах, але мало хто сумнівається, що він це зробить», - йдеться в статті.