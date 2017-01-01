Через стрілянину у Вільшанах затримано депутата облради

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Очікується, що сьогодні затриманим оголосять про підозру за ч.4 ст.296 «Хуліганство

Депутата Харківської облради від партії «Відродження» Олексія Литвинова затримано у рамках кримінального провадження, відкритого у зв'язку з конфліктом зі стріляниною у селищі Вільшани під Харковом.

Про це розповіли в прес-службі прокуратури Харківської області.

«Троє активних учасників конфлікту - місцеві жителі 1965, 1974, 1979 р.н. затриманих у порядку ст. 208 КПК України. Один із них - депутат обласної ради від партії «Відродження» Олексій Литвинов», - зазначили у прес-службі.

Очікується, що сьогодні затриманим оголосять про підозру за ч.4 ст.296 «Хуліганство».

«Прокуратура звертатиметься до суду з клопотанням про обрання ним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», - додали у прес-службі.

За словами місцевих жителів, приводом для конфлікту стала бійка, що сталася напередодні, між нинішнім головою селищної ради Андрієм Литвиновим - сином депутата Харківської облради Олексія Литвинова, і молодим ромом. Роми поскаржилися, що сім'я Литвинових відносилася до них зі зневагою.

За словами ромів, у конфлікті на стороні Литвинових також брали участь невідомі люди, що прибули на чорному джипі і відкрили стрілянину, під час якої загинув один ром і ще четверо поранено.

Як повідомлялося, 16 травня у Вільшанах стався конфлікт із стріляниною, в якому брали участь понад 20 осіб. Троє чоловік затримано. Розслідування здійснює поліція за статтями, пов'язаними з хуліганством і умисним вбивством. Процесуальне керівництво - за прокуратурою.

Джерело: Укрінформ