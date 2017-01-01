Чиновник центру Держпраці «спалився» на хабарі в 50 тис. грн

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Хабар

Посадовець вимагав гроші у підприємця за складення позитивного експертного висновку на проведення лісосічних робіт

Прокуратурою Києва спільно з Управлінням захисту економіки Національної поліції України затримано під час одержання хабара начальника одного з відділів ДП «Київський експертно-технічний центр Держпраці». Про це йдеться на сайті столичної прокуратури.

«Вказаний посадовець вимагав кошти у підприємця за складення позитивного експертного висновку на проведення лісосічних робіт. Під час проведення слідчо-оперативних заходів задокументовано факт одержання неправомірної вигоди у два етапи на загальну суму 50 000 грн», – ідеться у повідомленні.

Наразі зловмисника затримано, йому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Джерело: Укрінформ