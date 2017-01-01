Чиновники нестимуть посилену відповідальність щодо законності будівництва – глава ДАБІ

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Керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції пояснив, як новий закон змінює правила гри для забудовників

Закон №1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення містобудівної діяльності», підписаний президентом, підвищує відповідальність органів держархбудконтролю за надані забудовнику дозвільні документи.

Про це на порталі «Цензор» повідомив голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев.

За його словами, раніше недоброчесні забудовники, використовуючи прогалини в законодавстві, свідомо занижували категорію складності. Таким чином вони мали можливість будувати об’єкти за спрощеним декларативним принципом. При цьому посадові особи органів держархбудконтролю, реєструючи декларативні документи, зобов’язані були перевіряти тільки повноту вказаних даних, а не їхній зміст. Відповідно порушення нерідко виявлялися вже на етапі закінченого будівництва. В результаті – невтішна статистика щодо незаконного будівництва та тисячі скарг від обуреного населення.

З ухваленням змін до містобудівного законодавства ситуація докорінно змінюється. «Дозвіл на будівництво житлових комплексів, багатоповерхівок, торговельно-розважальних комплексів видаватиметься тільки після перевірки повного пакету документів, – зауважив Олексій Кудрявцев. – А проходження будівельної експертизи унеможливить прагнення деяких забудовників зекономити на якості та безпеці забудов. Кінцевий інвестор отримає врешті-решт чітке розуміння, що і де він купує і наскільки це законно».

Тепер, зауважив очільник ДАБІ, якщо забудовник вносить зміни до проекту, добудовує паркінг чи прибирає раніше заявлений дитячий майданчик, він має повідомити про це протягом трьох днів. Інакше будівельні роботи зупиняються до з’ясування законності таких змін.

Крім того, новий закон підвищує штрафні санкції для порушників містобудівного законодавства. «За деякими позиціями штрафи збільшено в чотири рази, що має стимулювати забудовників працювати чесно», – наголосив Кудрявцев.