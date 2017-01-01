Член НАЗК Рябошапка задекларував 1,07 млн грн доходів

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Член Національного агентства з запобігання корупції Руслан Рябошапка

Зарплата Рябошапки в НАЗК склала 908 529 гривень

Член Національного агентства з запобігання корупції Руслан Рябошапка задекларував 1 072 414 гривень доходів, дружина – 2 565 113 гривень зарплати у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) за 2016 рік.

Про це свідчить інформація Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема зарплата Рябошапки в НАЗК склала 908 529 гривень, матеріальна допомога – 95 228 гривень, гонорари від Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй – 65 тис. гривень.

Всі статті доходів подружжя вказані як загальна власність.

На рахунку в Приватбанку Рябошапка зберігає 99 тис. гривень.

У дружини у власності є 1/2 земельної ділянки площею 0,318 га і 1/2 квартири загальною площею 150 кв. м в Київській області.

Крім того, у 2016 році дружина придбала право на житловий будинок 145 кв. м і земельну ділянку 440 кв. м у Франції.

Рябошапка володіє автомобілем Peugeot 4008 2012 року випуску, дружина – Volvo XC70 2013 року випуску.

В 2016 році дружина Рябошапки отримала 591 тис. євро кредитів у Caisse de Credit Mutuel Strasbourg Europe (Страсбург, Франція).