Чоловік кинувся під поїзд у Хмельницькому

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Загиблий не мав постійного місця проживання і скоїв самогубство

На залізничному вокзалі «Хмельницький-пасажирський» чоловік загинув, стрибнувши на колію перед поїздом, який розпочав рух, повідомили в патрульній поліції міста.

«Електропоїзд Хмельницький—Жмеринка їхав в сторону Жмеринки. В цей час чоловік стрибнув на колію і загинув внаслідок травм, несумісних з життям», — кажуть у поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють особу загиблого і всі обставини події.

За попередньою інформацією, чоловік не мав постійного місця проживання і скоїв самогубство.

Нагадаємо, 19 лютого вранці в Жмеринському районі у дорожньо-транспортній пригоді на залізничній колії загинуло подружжя.