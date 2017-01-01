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    Чоловік кинувся під поїзд у Хмельницькому

    • Сьогодні, 19:16
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    Загиблий не мав постійного місця проживання і скоїв самогубство

    На залізничному вокзалі «Хмельницький-пасажирський» чоловік загинув, стрибнувши на колію перед поїздом, який розпочав рух, повідомили в патрульній поліції міста.

    «Електропоїзд Хмельницький—Жмеринка їхав в сторону Жмеринки. В цей час чоловік стрибнув на колію і загинув внаслідок травм, несумісних з життям», — кажуть у поліції.

    На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють особу загиблого і всі обставини події.

    За попередньою інформацією, чоловік не мав постійного місця проживання і скоїв самогубство.

    Нагадаємо, 19 лютого вранці в Жмеринському районі у  дорожньо-транспортній пригоді на залізничній колії загинуло подружжя.

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