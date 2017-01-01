Чому Путін досі не підтвердив, що буде балотуватися в президенти РФ? Версія Newsweek



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Чим раніше Путін повідомить, що балотується, тим швидше йому доведеться відповідати на питання про пенсії, соцвитрати і скорочення фінансування

«До виборів, котрі, як багато хто чекає, Володимир Путін виграє, залишилося менше року, а він досі відмовляється зізнатися, чи буде балотуватися», – пише американське видання Newsweek.

В інтерв'ю Le Figaro під час свого візиту до Франції цього тижня Путін знову не дав конкретної відповіді на запитання про те, чи буде він балотуватися на четвертий президентський термін у березні наступного року: «Що стосується кандидатів, про це ще рано говорити».

«Його правляча «всеохоплююча» партія «Єдина Росія» і переважно контрольовані державою ЗМІ вступили в завершальний рік нинішнього президентства Путіна, не уявляючи, хто б міг потенційно стати наступником правлячого лідера. З цього можна зробити висновок, що підґрунтя для четвертого терміну Путіна готове, – йдеться у статті. – На перший погляд, відмова Путіна оголосити себе кандидатом на новий термін може виглядати дивно».

Однак, як розповів автор Марк Галеотті, експерт з Росії і старший дослідник в інституті міжнародних відносин у Празі, мовчання Путіна з приводу його майбутніх планів не обумовлене сумнівами щодо його шансів перемогти. «Скоріше, – вважає видання, – недавні знаки свідчать про те, що перемога Путіна може не супроводжуватися високою явкою і не стане тією тріумфальною коронацією, котра, як того хотів би президент, ввела б його в безпрецедентний четвертий термін. Можливо, тепер Путін прагне перемоги менш помпезної, ніж зазвичай, але не готовий ризикувати нашкодити своєму іміджу обожнюваного лідера».

«Як тільки Путін підтвердить, що балотується, Росія на ділі перейде в режим передвиборної кампанії, – вважає Галеотті. – Я вважаю, вони (російська влада) відмовилися від початкової грандіозної стратегії 70/70 і зараз просто хочуть розправитися з нудною необхідністю провести вибори якомога тихіше і з найменшою кількістю перешкод, тож у них немає стимулів запускати цей процес раніше, ніж потрібно».

Видання зазначає, що «повільний вихід Росії з рецесії – це головний пріоритет для росіян, і чим раніше Путін повідомить, що балотується, тим швидше йому доведеться відповідати на питання про пенсії, соціальні витрати і скорочення фінансування».

«Я підозрюю, що вони чекатимуть доти, доки це є прийнятним, а потім скористаються для оголошення якою-небудь відповідною датою, – сказав Галеотті виданню. – Можливо, це буде 12 червня, щоб затьмарити заплановані Навальним протести, але з рівною ймовірністю і якась пізніша дата, приурочена, наприклад, до наступної «прямої лінії».