«Чорний археолог» намагався продати скарб часів Київської Русі

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Старовинні прикраси із золота та срібла часів Київської Русі

СБУ запобігла спробі продати за кордон культурні цінності часів Київської Русі

Служба безпеки України спільно з прокуратурою запобігла на Чернігівщині спробі контрабандного вивезення за кордон культурних цінностей часів Київської Русі. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Місцевий житель – «чорний археолог» – під час незаконних пошукових робіт знайшов скарб старовинних прикрас із золота та срібла. Він намагався продати їх ділкам, які займаються незаконним перепродажем історико-культурних цінностей за кордон. Проте оперативники спецслужби запобігли такій спробі», – йдеться в повідомленні.

Старовинні прикраси вилучено та передано на експертизу для встановлення їх історичної та культурної цінності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.