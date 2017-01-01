«Чорний археолог» намагався продати скарб часів Київської Русі
- Сьогодні, 14:19
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СБУ запобігла спробі продати за кордон культурні цінності часів Київської Русі
Служба безпеки України спільно з прокуратурою запобігла на Чернігівщині спробі контрабандного вивезення за кордон культурних цінностей часів Київської Русі. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Місцевий житель – «чорний археолог» – під час незаконних пошукових робіт знайшов скарб старовинних прикрас із золота та срібла. Він намагався продати їх ділкам, які займаються незаконним перепродажем історико-культурних цінностей за кордон. Проте оперативники спецслужби запобігли такій спробі», – йдеться в повідомленні.
Старовинні прикраси вилучено та передано на експертизу для встановлення їх історичної та культурної цінності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.