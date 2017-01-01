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    «Чорний археолог» намагався продати скарб часів Київської Русі

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    Старовинні прикраси із золота та срібла часів Київської Русі
    Старовинні прикраси із золота та срібла часів Київської Русі

    СБУ запобігла спробі продати за кордон культурні цінності часів Київської Русі

    Служба безпеки України спільно з прокуратурою запобігла на Чернігівщині спробі контрабандного вивезення за кордон культурних цінностей часів Київської Русі. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Місцевий житель – «чорний археолог» – під час незаконних пошукових робіт знайшов скарб старовинних прикрас із золота та срібла. Він намагався продати їх ділкам, які займаються незаконним перепродажем історико-культурних цінностей за кордон. Проте оперативники спецслужби запобігли такій спробі», – йдеться в повідомленні.

    Старовинні прикраси вилучено та передано на експертизу для встановлення їх історичної та культурної цінності.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

    Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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    «Чорний археолог» намагався продати скарб часів Київської Русі
    «Чорний археолог» намагався продати скарб часів Київської Русі
    «Чорний археолог» намагався продати скарб часів Київської Русі
    «Чорний археолог» намагався продати скарб часів Київської Русі
    «Чорний археолог» намагався продати скарб часів Київської Русі
    «Чорний археолог» намагався продати скарб часів Київської Русі
    «Чорний археолог» намагався продати скарб часів Київської Русі
    «Чорний археолог» намагався продати скарб часів Київської Русі
    «Чорний археолог» намагався продати скарб часів Київської Русі
    «Чорний археолог» намагався продати скарб часів Київської Русі
    «Чорний археолог» намагався продати скарб часів Київської Русі

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