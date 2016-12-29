Чорногорія заперечила бізнес-оборудки сина Януковича в країні

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В уряді Чорногорії заперечили можливість будь-якої інвестиційної діяльності з боку Олександра Януковича

Чорногорія офіційно заперечила бізнес-оборудки в цій країні сина колишнього президента України Олександра Януковича, який є в переліку санкцій Європейського Союзу.

Як мовиться в повідомленні для Радіо СвободаАгентства запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму Чорногорії, законодавство країни зобов’язує банки повідомляти це агентство про намагання осіб, щодо яких застосовуються санкції, здійснити будь-які операції. Наразі ж ніякої інформації про спроби Олександра Януковича здійснювати в Чорногорії будь-яку бізнесову діяльність чи інвестиції не надходило.

В уряді Чорногорії на запит Радіо Свобода теж заперечили можливість будь-якої інвестиційної діяльності з боку Олександра Януковича.

Нагадаємо, в понеділок бульварне видання з Сербії Informer повідомило, що Олександр Янукович вирішив вкласти €13 мільйонів в нерухомість у Чорногорії. Спонукала його нібито до цього сербська модель й зірка Playboy Сорайя Вучелич. За інформацією ЗМІ, Янукович має намір будувати у Чорногорії прибережні квартири та бізнес-об'єкти, а Вучелич буде його посередником під час продажів цих об'єктів.