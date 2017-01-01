Ціна на борщовий набір за тиждень підскочила на 30%

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Борщ

Найбільше подорожчала морква – на 57,6%

Різке зростання цін на овочі борщового набору, яке проявилось в другій декаді квітня , продовжилось і наступного тижня – до кінця місяця пісний борщ подорожчав ще на 30,8%.

Про свідчать дані Держстату.

За період з 20 по 27 квітня знову подорожчали всі основні овочі борщового набору, зокрема морква – на 57,6% (до 10,67 грн/кг), капуста – на 45% (до 9,64 грн/кг), цибуля – на 21,6% (до 6,42 грн/кг), буряк – на 15,4% (до 6,06 грн/кг), картопля – на 14,1% (до 7,78 грн/кг).

Подорожчання, яке почалось в другу декаду квітня (через вплив несприятливих погодних умов вкупі з сезонністю), досягло доволі значимого рівня – за місяць ціни на традиційну п’ятірку овочів зросли в середньому на 78,3%. Зокрема за квітень капуста подорожчала на 137,4%, морква – на 135%, цибуля – на 77,8%, буряк – на 44,9%, картопля – на 22,3%.

Тим не менш, навіть з урахуванням різкого стрибка споживчі ціни на майже всі овочі борщового набору поки відстають від минулорічних на 10-15% (буряк подешевшав майже на 40%). Виключенням є тільки картопля, поточна ціна на яку перевищує минулорічний показник майже в півтора рази (+47,3%).

Варто відмітити, що після святкових днів на основних ринках країни спостерігається повернення тенденції до зниження цін на овочі – основними причинами є пожвавлення імпортних поставок окремих видів продукції та збільшення пропозиції овочів низької якості.

Джерело: Економічна правда