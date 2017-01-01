Ціни на продукти у травні: м'ясо подорожчає, овочі дещо впадуть у ціні

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Курятина може зрости на 50-70 копійок, на 1 гривню за місяць

В Україні у травні може бути незначне подорожчання м’яса, яловичини на 1-1,5 гривні, а курятини - на 1 гривню. Про це повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, пише УНН.

«Якщо ми говоримо про м’ясо, то в принципі м’ясо, та ж сама яловичина і так має вже високу ціну. Але може ще трохи дорожчати, але це буде незначне подорожчання. На травень може бути на 1 – 1,5 гривні ріст», - сказав Дорошенко.

Також експерт зауважив, що ціну на свинину в найближчі півтора року буде досить невизначена. Він також зазначив, що курятина може зрости на 50-70 копійок, на 1 гривню за місяць. «Тут такий ріст цін буде продовжуватись ще протягом всього року. Незначно, але буде зростати», - зауважив він.

Дорошенко також розповів про те, що ціна на хліб, як і на борошно буде більш-менш стабільною, а ціни на такі овочі, як помідори та огірки, знизяться. «Ціни, наприклад, на помідори і огірки зараз падають… зараз пішли просто грунтові (овочі, які вирощуються на відкритому грунті – ред.), відповідно ціна на обвалі на травень», - відзначив експерт.

Щодо молочних продуктів, експерт висловив думку, що ціна залишиться незмінною, за винятком вершкового масла. «Вершкове масло знизилось на гривню в ціні, при тому оптовики почали його закупляти на 25 відсотків дешевше», - наголосив Дорошенко.