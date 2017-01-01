Цитати «великих»: Як Захарченко спілкувався з гуманоїдами, «брав» Лондон і назвав Міккі-Мауса «неприйнятним»

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Олександр Захарченко

Одним з найяскравіших персонажів серед терористів став ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко, відомий своїми відірваними від реальності заявами

Сьогодні, 12 травня, виповнюється 3 роки з дня захоплення частини території Донбасу російсько-окупаційними військами. Одним з найяскравіших персонажів серед терористів став ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко (який, щоправда, «обіймає свою посаду» не від початку окупації), відомий своїми відірваними від реальності заявами. Серед них, зокрема, - про те, що армія «ДНР» готова «взяти Лондон», буде «приходити мертвою» до бійців Збройних Сил України та іншими. Так, серед них:

«Я зараз не кажу [захопити] Київ. Насправді потрібно брати навіть не Берлін. Потрібно його пройти і взяти Британію всю як таку. Все зло нашої російської долі - це англосакси. Якщо ми візьмемо Британію, то настане золотий вік Росії».

«Як би нам зараз важко не доводилося, які б труднощі ми не переносили, рано чи пізно все це закінчиться перемогою. Я впевнений, що свою перемогу ми відзначимо разом. Нехай це буде в Варшаві, Берліні, Нью-Йорку».

«Вони [українські силовики] вбивають нас підло. Звертаюся до української влади, військовослужбовців: всіх нас ви не перестріляєте. Ми будемо приходити до вас мертві, і все одно ми будемо вас вбивати», - про ліквідацію терориста Гіві.

«Наші військові з'єднання готові взяти штурмом Київ»

«Зараз пішов відлік. Кожен день - це той цвях, який вбивається в кришку труни країни, яка називалася раніше Україна. Максимум 60 днів - і держава практично перестане існувати», - сказав Захарченко 2 березня.

«Ви ж знаєте - у 2014 році ми зустрілися з інопланетянами. Вони передали нам свої технології. Цими технологіями ми працюємо по «укропах»

«Моя прабабуся по лінії батька в 1941-му потрапила в полон. Медсестра. Пройшла Бухенвальд, Освенцим, Рейк'явік [столиця Ісландії]. У Рейк'явіку була звільнена американцями».

«Зараз виховуються на кока-колі, джинсах, Міккі-Маусах, «Плейбої». На демократії, яка має на увазі, що в родині може бути два тата і дві мами. Для нас це категорично неприйнятно».