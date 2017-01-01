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    Цього року проїзд у київському метро подорожчає на 50%

    • Сьогодні, 20:19
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    Метро в Києві
    Метро в Києві

    За словами керівника київського метро, це необхідно через те, що постійно дорожчають комплектуючі, витратні матеріали, індексується і зростає зарплата

    Протягом поточного року проїзд у київському метро може подорожчати приблизно на 50%.

    Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів заступник керівника київського метро Дмитро Пеклун.

    «Плануємо, тому що подорожчала електроенергія. Подорожчала в рази, а це основний ресурс, який ми використовуємо для перевезень», - зазначив Пеклун, відповідаючи на питання про плани підвищити вартість проїзду.

    За його словами, це необхідно через те, що постійно дорожчають комплектуючі, витратні матеріали, індексується і зростає зарплата.

    Тому підприємство не може собі дозволити працювати в збиток.

    «Є кілька методик розрахунку тарифу. Основна – інвестиційна складова. Ми закладаємо туди розвиток метрополітену – будівництво нових станцій, купівлю рухомого складу. Якщо так, то тариф теоретично може бути, як в Європі. Але, думаю, підвищення може бути в межах 50%», - сказав Пеклун.

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