Цього року Рада може зробити 8 березня робочим днем

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Державні свята скоро декомунізують

Український інститут національної пам'яті підготував проект закону, згідно з яким буде декомунізовано державні свята.

Про це заявив голова інституту Володимир В'ятрович.

«Ми розробили проект закону про державні свята в Україні. Найближчим часом виставлятимемо це питаня на громадське обговорення. Головним завданням у цьому напрямку буде справді упорядкування цих свят, тому що у нас календар наповнений якимись новими українськими національними святами, а старі радянські свята все одно залишаються», – сказав В'ятрович.

Він висловив упевненість, що ініціативу підтримає Верховна Рада 2017 року.

«Нам потрібно скасувати 1 Травня. Також поступово і точно треба переводити акцент з 9 травня на 8 травня. Не варто робити державним і святковим днем 8 березня», – наголосив він.

На думку історика, на державному рівні треба відзначати лише свята, присвячені «переломним, надзвичайно важливим для України як держави події».

«День Незалежності, День Конституції, а не якісь свята, які дісталися нам у спадок від радянського минулого», – зазначив він.

В'ятрович також назвав великою перемогою те, що Україна «спокійно позбулася 23 лютого».

«Це свято вже майже зникло, і показником цього є бізнес і комерція, які теж переорієнтувалися. Тобто 14 жовтня поступово витісняє те, що стосувалося 23 лютого. З часом 14 жовтня повністю приживеться і буде саме тим днем, в який ми згадуватимемо захисників України, захисників у широкому сенсі», – резюмував він.