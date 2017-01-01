Cьогодні в Україні пануватиме суха і прохолодна погода
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Опадів не передбачається, температура до -7
Погода на сьогодні: 17 січня 2017 року в Україні опади не очікуються, температура вдень від +4 до -7.
Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
За прогнозами українських синоптиків, на сході країни сьогодні опадів не очікується, температура вдень від -2 до -4.
У центральних регіонах температура від -3 до -5; на півдні від +2 до +4, у Криму очікуються дощі.
У західній частині України без опадів, денна температура від -5 до -7; на півночі від -3 до -5.
Сьогодні в Києві без опадів, температура вдень від -3 до -5, вночі від -6 до -8.