Cьогодні в Україні пануватиме суха і прохолодна погода

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Опадів не передбачається, температура до -7

Погода на сьогодні: 17 січня 2017 року в Україні опади не очікуються, температура вдень від +4 до -7.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

За прогнозами українських синоптиків, на сході країни сьогодні опадів не очікується, температура вдень від -2 до -4.

У центральних регіонах температура від -3 до -5; на півдні від +2 до +4, у Криму очікуються дощі.

У західній частині України без опадів, денна температура від -5 до -7; на півночі від -3 до -5.

Сьогодні в Києві без опадів, температура вдень від -3 до -5, вночі від -6 до -8.