  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ЦРУ: Росія застосовує в Сирії тактику «випаленої землі»

    • Вчора, 12:25
    • Розсилка
    Джон Бреннан
    Джон Бреннан

    Російська армія застосовує у воєнній операції в Сирії нецивілізовані методи, в тому числі тактику «випаленої землі»

    Про це заявив в інтерв'ю телекомпанії PBS директор ЦРУ Джон Бреннан.

    Керівник спецслужби зазначив, що Москва «грає за власними правилами» на світовій арені, ігноруючи загальноприйняті установки.

    Бреннан зазначив, що багато з дій Росії в Сирії виявилися б неприпустимими для Вашингтона. «США ніколи б не стали робити ні в якому з цих воєнних конфліктів те, що росіяни робили в Сирії щодо почасти використаної ними політики «випаленої землі», яка призвела до руйнувань і смертей тисяч і тисяч мирних жителів», – наголосив директор ЦРУ.

    Він також припустив, що основною метою Росії в Сирії стало збереження влади «свого давнього союзника» Башара Асада.

    Сирія бомбардування Сирії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ