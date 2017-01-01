ЦРУ: Росія застосовує в Сирії тактику «випаленої землі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джон Бреннан

Російська армія застосовує у воєнній операції в Сирії нецивілізовані методи, в тому числі тактику «випаленої землі»

Про це заявив в інтерв'ю телекомпанії PBS директор ЦРУ Джон Бреннан.

Керівник спецслужби зазначив, що Москва «грає за власними правилами» на світовій арені, ігноруючи загальноприйняті установки.

Бреннан зазначив, що багато з дій Росії в Сирії виявилися б неприпустимими для Вашингтона. «США ніколи б не стали робити ні в якому з цих воєнних конфліктів те, що росіяни робили в Сирії щодо почасти використаної ними політики «випаленої землі», яка призвела до руйнувань і смертей тисяч і тисяч мирних жителів», – наголосив директор ЦРУ.

Він також припустив, що основною метою Росії в Сирії стало збереження влади «свого давнього союзника» Башара Асада.