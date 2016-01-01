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CША нададуть летальну зброю сусідці України

Польща і США підписали угоду про постачання республіці крилатих ракет

Польща і США підписали угоду, що передбачає поставки крилатих ракет типу ASSM-ER.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Польщі.

«Днями було підписано угоду між представниками Польщі та США, яке гарантуватиме постачання Польщі ракет ASSM-ER. Вартість контракту становить 940 млн злотих ($ 235 млн)», - поінформувало відомство.

ASSM-ER - американська високоточна крилата ракета класу «повітря - земля». Вона може вражати цілі на відстані до 980 кілометрів від місця пуску.

Нагадаємо, напередодні президент США Барак Обама підписав закон про оборонну політику країни з витратами в $611 млрд. Про це йдеться у повідомленні посольства України в США у Facebook.

Закон передбачає підвищення окладу військових на 2,1% і ряд інших поліпшень. Наприклад, пільги для військовослужбовців та їх сімей. Також документ спрощує методи боротьби з кібератаками і ворожими безпілотними апаратами.

У 2017 році США мають намір також направити на «стримування Росії» $4,3 млрд. Ці гроші будуть використані на політичну, економічну та публічну дипломатію. При цьому Пентагон також надасть підтримку союзникам по НАТО.

Як повідомляє Посольство України в США, документом також передбачено виділити кошти для надання Україні допомоги у сфері безпеки, у тому числі летальних оборонних видів озброєнь. Кошторис такої допомоги Україні в бюджетному 2017 році, згідно з підписаним Обамою законом, збільшено до 350 млн. дол. порівняно з 300 млн. дол. США, які були закладені в аналогічному документі на 2016 р.

«Перелік видів допомоги розширено включенням засобів і технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги у підготовці штабних офіцерів та вищого військового командування ЗСУ», – відзначили в дипустанові.