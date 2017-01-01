ЦВК розпустила Київську обласну виборчу комісію

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Центральна виборча комісія

ЦВК встановила факт грубого порушення Київською обласною виборчою комісією вимог Конституції

Центральна виборча комісія встановила факт одноразового грубого порушення Київською обласною виборчою комісією вимог Конституції України і Закону України «Про місцеві вибори» та достроково припинила повноваження усього її складу. Таке рішення було прийнято у п’ятницю, 19 травня, повідомляє прес-служба ЦВК.

«Київська обласна виборча комісія не вчинила передбачених законодавством дій щодо визнання обраним депутатом Київської обласної ради наступного за черговістю кандидата в депутати від Київської обласної регіональної парторганізації політичної партії «Українське об’єднання патріотів «Укроп» у зв’язку з достроковим припиненням повноважень депутата цієї ради Семеняки М.М., а отже, допустила протиправну бездіяльність щодо виконання вимог статті 90 Закону України «Про місцеві вибори», чим порушила виборчі права кандидата в депутати та права місцевої організації політичної партії, що свідчить про грубе порушення виборчою комісією Конституції України та виборчого закону», - йдеться в повідомленні.

Комісією встановлено, що місцеві організації політичних партій, які мають право подання кандидатур до складу Київської обласної виборчої комісії, можуть не пізніше 24 години 21 травня 2017 року подати до ЦВК кандидатури для включення до складу зазначеної комісії.