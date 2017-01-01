  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Данилюк розповів про умови чергового меморандуму з МВФ

    • Сьогодні, 04:46
    • Розсилка
    Міністр фінансів Олександр Данилюк
    Міністр фінансів Олександр Данилюк

    Меморандум з МВФ передбачатиме, зокрема, створення справедливої пенсійної системи

    Черговий меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ) не буде мати істотних відмінностей від попереднього.

    Про це в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

    «Там в принципі йде певне уточнення деяких моментів, тобто те, що вже зроблено. Ми разом з Фондом оцінюємо, що треба, може, приватизувати, що треба поміняти, але це завжди незначні зміни», - заявив Данилюк.

    За його словами, черговий меморандум з МВФ передбачатиме, зокрема, створення справедливої пенсійної системи, зміцнення повноважень НАБУ, формування антикорупційного суду до кінця 2017 року, а також реформу ДФС.

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    МВФ економіка Мінекономіки Олександр Данилюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ