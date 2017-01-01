Данилюк розповів про умови чергового меморандуму з МВФ

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Міністр фінансів Олександр Данилюк

Меморандум з МВФ передбачатиме, зокрема, створення справедливої пенсійної системи

Черговий меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ) не буде мати істотних відмінностей від попереднього.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Там в принципі йде певне уточнення деяких моментів, тобто те, що вже зроблено. Ми разом з Фондом оцінюємо, що треба, може, приватизувати, що треба поміняти, але це завжди незначні зміни», - заявив Данилюк.

За його словами, черговий меморандум з МВФ передбачатиме, зокрема, створення справедливої пенсійної системи, зміцнення повноважень НАБУ, формування антикорупційного суду до кінця 2017 року, а також реформу ДФС.

Джерело: РБК-Україна