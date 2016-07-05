Данія виділить 120 мільйонів крон на боротьбу із корупцією в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андерс Самуельсен

1 лютого Данія офіційно одягне майку лідера антикорупційної програми ЄС в Україні, - міністр закордонних справ Данії

Міністр закордонних справ Данії Андрес Самуельсен зробив заяву з приводу ситуації в Україні та підтримки її Данією у статті «Україна не має бути забута» видання Jyllands-posten.

За словами міністра, Данія підтримає Україну у найбільш важливих питаннях зовнішньої і внутрішньої політики. Одне з головних питань – підтримка суверенітету України та продовження санкцій щодо Росії. «Україна знаходиться всього в двох годинах польоту з Данії, а події в Україні впливають на основи європейської безпеки. Росії не повинно бути дозволено робити з Україною та основними міжнародними принципами та правилами все, що їй заманеться. Данія буде боротися, щоб зберегти Україну в пріоритеті на міжнародному порядку денному», - зазначив Самуельсен.

Крім того, за словами міністра закордонних справ, Данія посилить підтримку України у боротьбі із корупцією. «1 лютого Данія офіційно одягне майку лідера антикорупційної програми ЄС в Україні. З бюджетом в 120 мільйонів данських крон ми будемо протягом найближчих трьох років допомогати українській владі в її боротьбі з корупцією», - повідомив Самуельсен.

За словами Андреса Самуельсена, Данія також буде підтримувати права України у зовнішній політиці, зокрема, обговорення ситуації на рівні країн ЄС. «Я виніс питання України на порядок денний майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Ми повинні спільно в ЄС робити те, що ми можемо - політично і економічно - підтримувати процес реформування України і шлях до зростання і процвітання», - зазначив міністр.