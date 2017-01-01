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    Деканоїдзе дорікнула новому керівництву Нацполіції щодо реформ

    • Сьогодні, 21:59
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    Деканоїдзе зазначила, що зараз поліції дуже мало видно в інформаційному просторі

    Хатія Деканоїдзе, екс-голова Нацполіції не знаю, як триває реформа в Україні. Але зараз поліції дуже мало видно в інформаційному просторі. Це не сприяє зростанню довіри

    Про це заявила Деканоїдзе,  коментуючи продовження реформування Нацполіції після своєї відставки.

    У той же час Деканоїдзе відзначила зростання довір’я до поліції після початку реформування.

    «Це не чудовий процент, але він хороший. І він означає, що люди відчули, що таке поліція, яка захищає і служить не окремим громадянам, а усім людям»,– наголосила Деканоїдзе.

    За переконанням екс-керівника Нацполіції, реформа має відчуватися кожною людиною. «Не тільки в Києві і великих містах, але і у селах», – переконана реформаторка з Грузії.

    Деканоїдзе заявила, що вклала душу й енергію в Україну, і хоче, щоб поліція розвивалася інституційно і не залежала від різноманітних спроб впливу.

    «Я багато говорила про відставку, що хотіла, те сказала на брифінгу. Я не знаю, що коїться у поліції, але я буду вболівати за звичайних поліцейських і за поліцію України», – пообіцяла Деканоїдзе.

    реформа Хатія Деканоїдзе
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