Декларація Нищука: квартира в Києві, 481 тис. грн зарплати та 65,5 тис. гривень гонорарів

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Євген Нищук

Також міністр задекларуав 43 тисячі доларів та 15 тисяч євро

Міністр культури України Євген Нищук подав електронну декларацію про майно та доходи за 2016 рік, в якій задекларував квартиру в Києві, майже 481 тис. грн заробітної плати, 65,5 тис. грн гонорарів, $43 тис. і EUR15 тис. готівкових коштів.

Відповідно до е-декларації, Нищук володіє квартирою в Києві площею 68,2 кв. м, що у 2015 році належала його братові Богдану Нищуку, а також міністр задекларував користування 40-відсоткової частки дружини Оксани Батько-Нищук і частки у 60% свого сина Олекси Нищука в квартирі в Києві загальною площею 41,7 кв. м

Нищук задекларував за 2016 рік заробітну плату на посаді міністра в сумі 316 тис. 889 грн, зарплату за сумісництвом у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в сумі 164,1 тис. грн, гонорари від Київського академічного молодого театру в сумі 3 тис. 504 грн, від майстерні театрального мистецтва «Сузір'я» - 2 тис. грн, від ТОВ «Інсайтмедіа» - 60 тис. грн, додаткове благо від «Універсал банку» в сумі 27 грн і відсотки з депозиту в тому самому банку в сумі 17 тис. 348 грн.

Також у декларації вказана зарплата дружини міністра, яка померла в жовтні 2016 року, у сумі 188 тис. 703 грн (в театрі ім.Франка).

Також міністр культури зазначив у е-декларації $43 тис., EUR15 тис. готівкою, $11 тис. 160 на депозиті в «Універсал банку», а дружина - $17 тис. і EUR5 тис.

У декларації наголошується, що в Театрі ім. І. Франка міністр працює артистом драми – провідним майстром сцени, а, крім того, є керівником громадської організації «Фонд трансформації України».

Як повідомлялося, 14 квітня 2016 року Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів України, в якому посаду міністра культури посів Нищук.