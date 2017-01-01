День в АТО: поранено двох українських бійців

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Бойовики обстріляли Широкине із зенітних установок

Сьогодні в зоні проведення АТО двоє українських військових отримали поранення, передає прес-центр штабу АТО в Facebook.

«Обстріли позицій сил АТО тривають. Російсько-окупаційні війська з початку доби 30 разів відкривали вогонь, у тому числі з важкого озброєння. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Двох українських воїнів було поранено», — йдеться в повідомленні штабу АТО.

Бойовики протягом доби активно використовували крупнокаліберне озброєння, зокрема з мінометів 120 мм калібру були обстріляні позиції ЗСУ поряд з Авдіївкою, Троїїцьким та Луганським.

«На донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм ворог гатив по позиціях поряд з Авдіївкою, Троїцьким та Луганським. Захисників Авдіївки, Опитного, Троїцького накривали вогнем мінометів калібру 82 мм. Опорні пункти поблизу Луганського ворог обстрілював з озброєння БМП, а по захисниках Пісків, Луганського та Троїцького бив з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», — зазначили в штабі.

На Луганщині неспокійно було поблизу Новозванівки, по захисниках якої ворог бив з міномету калібру 82 мм та поряд з Новоолександрівкою, яку накривав вогнем гранатометів різних систем.

Бойовики застосували зенітні установки проти українських військових у Широкиному. На Маріупольському напрямку неподалік Тарамчука ворог намагався поцілити по українським захисникам з 82 мм міномету. По морським піхотинцям в Широкиному гатив із зенітної установки ЗУ-23-2.