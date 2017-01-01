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    День в АТО: терористи відкривали вогонь 15 разів

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    <p>Бойовики в зоні АТО</p> <p></p>

    Бойовики в зоні АТО

    Бойовики чотири рази обстріляли Широкине з реактивної системи «Град Партизан»

    У середу, 10 травня, проросійські бойовики на Донбасі 15 разів обстріляли позиції українських військових.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Так, на приморському напрямку з переносних реактивних систем «Град Партизан» та стрілецької зброї терористи обстрілювали позиції морських піхотинців у районі Широкиного. Загалом задля вчинення провокацій бойовики 4 рази обстріляли Широкине з «Партизану», випустивши 16 ракет.

    З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї окупанти гатили по морських піхотинцях поблизу Гнутового та Павлополя, з кулеметів великих калібрів та гранатометів - поблизу Новоселівки Другої.

    На донецькому напрямку з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник накривав вогнем захисників Зайцевого, по оборонцях Новгородського стріляв із озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, опорні пункти поблизу Троїцького обстрілював з озброєння БМП, позиції в районі Пісків - з протитанкового гранатомету.

    На луганському напрямку з гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї російсько-окупаційні підрозділи били по оборонцях Валуйського, а захисників Кримського обстрілювали з автоматичних гранатометів.

    В окремих випадках українські командири приймали рішення на відкриття вогню у відповідь.

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