День в АТО: терористи відкривали вогонь 15 разів

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Бойовики в зоні АТО

Бойовики чотири рази обстріляли Широкине з реактивної системи «Град Партизан»

У середу, 10 травня, проросійські бойовики на Донбасі 15 разів обстріляли позиції українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на приморському напрямку з переносних реактивних систем «Град Партизан» та стрілецької зброї терористи обстрілювали позиції морських піхотинців у районі Широкиного. Загалом задля вчинення провокацій бойовики 4 рази обстріляли Широкине з «Партизану», випустивши 16 ракет.

З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї окупанти гатили по морських піхотинцях поблизу Гнутового та Павлополя, з кулеметів великих калібрів та гранатометів - поблизу Новоселівки Другої.

На донецькому напрямку з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник накривав вогнем захисників Зайцевого, по оборонцях Новгородського стріляв із озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, опорні пункти поблизу Троїцького обстрілював з озброєння БМП, позиції в районі Пісків - з протитанкового гранатомету.

На луганському напрямку з гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї російсько-окупаційні підрозділи били по оборонцях Валуйського, а захисників Кримського обстрілювали з автоматичних гранатометів.

В окремих випадках українські командири приймали рішення на відкриття вогню у відповідь.