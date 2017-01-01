День в зоні АТО: загинули двоє бійців, троє зазнали поранень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

АТО на Донбасі

Бойовики 22 рази відкривали вогонь, у тому числі з важкого озброєння

У понеділок, 27 березня, на Донбасі загинули двоє бійців АТО, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-служба антитерористичної операції.

Проросійські терористи впродовж дня 22 рази обстріляли позиції українських військових.

Так, на донецькому напрямку бойовики з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів обстріляли сили АТО поблизу Троїцького та Луганського, з мінометів калібру 82 мм та гранатометів - позиції під Авдіївкою та Пісками. Поблизу Луганського по опорних пунктах ЗСУ противник застосував озброєння БМП, а поблизу Троїцького вогонь вели ворожі снайпери.

На маріупольському напрямку поблизу Павлополя по морських піхотинцях терористи били з міномету калібру 82 мм. З великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли наших бійців під Водяним, Новогригорівкою та Гнутовим. По позиціях поблизу Широкиного стріляв снайпер.