Депутат від БПП визнав, що його колеги по парламенту «віджимають» бізнес

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Артем Вітко

Нардеп від «БПП-Солідарність» Вітко засудив дії радикала Рибалка

Народний депутат України від фракції «БПП-Солідарність» Артем Вітко засудив дії нардепа-радикала Сергія Рибалка. В ефірі телеканалу «Еспресо TV» Артем Вітко заявив про те, що ніхто з народних депутатів України не має права представляти інтереси бізнесу, і тим більше втручатися в інтереси чужої приватної підприємницької діяльності. На думку депутата, факт викриття Сергія Рибалка в організації та фінансуванні інформаційних атак, спрямованих на дестабілізацію роботи найбільшої торговельної мережі України «АТБ», дискредитує парламент і Україну в очах іноземних інвесторів, підриває продовольчу і економічну безпеку України, грає на руку російським агресорам, яким дає збройну відсіч наша країна.

«Жоден політик не має права втручатися у приватний бізнес. І у нас повинна бути не депутатська недоторканність, а недоторканність приватного бізнесу. З одного боку, ми хочемо побудувати країну потужну і багату, але приїжджає інвестор і дивиться, що група депутатів «віджимає» чужий бізнес. Що далі? Якщо у Рибалка є якісь факти, хай іде до суду. Навіщо ж дискредитувати весь парламент, вирішуючи якісь там свої завдання і особисті питання? Такого не повинно бути! Народний депутат не повинен представляти інтереси ніяких компаній. Він повинен представляти інтереси людей, які за нього проголосували. За Радикальну партію проголосували понад 2 млн людей. І проголосували не для того, щоб Сергій вирішував свої особисті проблеми», - сказав Вітко.

Народний депутат, який рік тому був одним з ініціаторів законопроекту про націоналізацію торгової мережі «АТБ», який ще раз вибачився перед власниками корпорації і покупцями.

«Автором запиту про роботу «АТБ» на непідконтрольних територіях, був я. У МВС і СБУ мені чітко відповіли, що такої інформації у них немає, і порушувати кримінальне провадження немає підстав. Після цього я, звичайно, вибачився перед власниками і покупцями «АТБ». Свого часу, коли я прийшов з фронту, і ще не був знайомий з політикою, до мене підійшов Сергій і попросив підписати законопроект і ряд запитів. Сам винен. Не потрібно було погоджуватися на цю аферу», - визнав народний депутат.

Як відомо, минулого тижня активісти Олексій Станчевскій, Костянтин Дикань і Дмитро Воронков заявили про причетність Сергія Рибалка до організації і фінансування масштабної інформаційної кампанії проти торгової мережі «АТБ».

Активісти задокументували докази поширення неправдивої інформації проти торгової мережі, отриманні грошей учасниками інформаційної афери від помічників Рибалка. Зібрані матеріали активісти передали в Генпрокуратуру і Службу безпеки України. Крім того, вони вимагають від Радикальної партії Олега Ляшка позбавити Сергія Рибалка членства у фракції і депутатського мандата.