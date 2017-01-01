Депутат похвалився фейковим членством в Академії наук?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Береза

Портнов стверджує, що диплом член-кореспондента української Академії наук Юрія Берези є несправжнім

Диплом член-кореспондента української Академії наук, яким хвалився заступник голови фракції «Народного фронту» Юрій Береза, – фейковий. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича юрист Андрій Портнов.

«Єдина проблема, що такої академії не існує, а диплом депутату-дурневі вручила фейкова громадська організація з фейковим сайтом www.uan.ua, яка просто привласнила собі гучну назву академії і почала видавати схожі за зовнішніми ознаками, але підроблені по суті дипломи академіків і член-кореспондентів», – зазначив він.

Портнов також додав: «Справжня ж Академія наук ось. І, звичайно, вона не видавала жодних дипломів».