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    Депутат похвалився фейковим членством в Академії наук?

    • Сьогодні, 11:19
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    Юрій Береза
    Юрій Береза

    Портнов стверджує, що диплом член-кореспондента української Академії наук Юрія Берези є несправжнім

    Диплом член-кореспондента української Академії наук, яким хвалився заступник голови фракції «Народного фронту» Юрій Береза, – фейковий. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича юрист Андрій Портнов.

    «Єдина проблема, що такої академії не існує, а диплом депутату-дурневі вручила фейкова громадська організація з фейковим сайтом www.uan.ua, яка просто привласнила собі гучну назву академії і почала видавати схожі за зовнішніми ознаками, але підроблені по суті дипломи академіків і член-кореспондентів», – зазначив він.

    Портнов також додав: «Справжня ж Академія наук ось. І, звичайно, вона не видавала жодних дипломів».

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