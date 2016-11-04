Депутат пожалівся у соцмережі на спраглих до грошей виборців

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Фото: focus.ua Володимир Ар’єв

Володимир Ар’єв пояснив, що не розділяє патерналістські і споживацькі погляди на обранців

Серед українських виборців ширяться патерналістські і споживацькі погляди на народних обранців. Про це у своєму Facebook написав депутат Верховної Ради від БПП Володимир Ар’єв.

За його словами, це показує збільшення кількості людей, які звертаються до нього з проханням про матеріальну допомогу, необхідність якої вони часто не можуть підтвердити.

«Я добре розумію що зараз важко жити, особливо пенсіонерам. Виділяю на матдопомогу частину коштів з так званих «депутатських» і щиро хочу допомогти. Але йдуть на прийом не лише справді нужденні, а всі хто вважає що з нардепа треба щось урвати. Коли ж мій помічник дзвонить заявникам запросити отримати допомогу і каже що телефонують від депутата, то більшість питає - від якого? Тобто ходять по всім депутатам, яких дістануть. Вони займають чергу в моїй приймальні за три години до початку прийому так, що люди з іншими проблемами просто йдуть геть ошаленівши від цієї черги. Їх дедалі стає все більше, бо ланцюгова реакція дворового радіо кличе нових і нових прохачів. А коли намагаєшся з'ясувати додатковими питаннями чи дійсно їм потрібна допомога, то дивляться як на жлоба: тобі шо якусь там сотку гривень жалко? А ще депутат... Нещодавно одна відвідувачка принесла заяву одразу на 38 осіб, які вирішили не приходити взагалі!», - пише парламентарій.

Ар’єв каже, що така ситуація склалася віднедавна і зізнався, що тепер не любить проводити прийомів громадян, які, за його словами, перетворились на «дні догорів».

«Коли питаю чому вони вважають що я мушу їм щось давати, роблять максимально здивоване обличчя: «Так у вас їх всьо равно повно!». Тобто, відказую їм, я за цією логікою мусив і мушу займатись корупційними справами, щоб знайти гривні для всіх? «Конєшно ні!», - отримую зустрічну відповідь. На моє чергове питання звідки я тоді, на їхню думку, маю брати кошти, переважно, мовчать. Але не видно що при цьому думають - а дійсно звідки? Така собі боротьба протирічь», - зазначає Ар’єв.

Народний депутат не вірить, що ситуація виправиться у найближчій перспективі. За його словами, таку поведінку виборців може змінити лише час.

«Патерналістські і споживацькі погляди на обранців, як би банально то не звучало, вилікує лише час. І антикорупційна освіта в школах та вишах. Але вона наразі нікому не цікава, ні професійним громадським борцям з корупцією, ні іноземним донорам, стурбованим рівнем корупції та її perception (сприйняття), ні держструктурам, ні профільному комітету ВР», - резюмує він.

Ар’єв також повідомив, що має намір змінити форму прийому. Тепер для надання матеріальної допомоги він буде виділяти лише один день на місяць.