Депутат Сейму готує оновлену доповідь про злочини Росії на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Малгожата Госєвська

У першій половині 2016 року відбулися презентації документа в Європарламенті, Верховній Раді України, Сеймі Польщі та на засіданні ОБСЄ

Доповідь про злочини Росії на Донбасі в 2014 році треба розширити даними про наступні роки агресії, а також новими розділами – про руйнування інфраструктури і наявність російського озброєння на Донбасі.

Про це повідомила співавтор доповіді про злочини Росії на Донбасі, заступник голови комісії Сейму Польщі у закордонних справах Малгожата Госєвська.

«Також маю намір продовжувати свою роботу, пов'язану з доповіддю про злочини російської армії на Донбасі в 2014 році. Ці злочини відбувалися й у подальшому – в 2015-2016 роках, вони мають місце зараз, зокрема у вигляді обстрілів цивільного населення», – зазначила Госєвська.

За її словами, доповідь потрібно також розширити на розділи про знищення інфраструктури внаслідок обстрілів, а також про задіяння у війні російської військової техніки.

«Це все потрібно задокументувати, найкраще – за міжнародної підтримки, адже тоді це легше представляти на міжнародній арені. Українській стороні завжди важче це буде робити самотужки», – наголосила депутат Сейму.

Доповідь «Російські воєнні злочини в Україні в 2014 році» складено на базі понад 60 інтерв'ю, які польські та українські волонтери провели з полоненими. У них вони розповідають, серед іншого, про фізичні і психічні тортури, вбивства, до яких мали стосунок росіяни.

У першій половині 2016 року відбулися презентації документа в Європарламенті, Верховній Раді України, Сеймі Польщі, засіданні ОБСЄ. Торік у квітні Госєвська особисто передала доповідь до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. За її словами, вона викликала значну зацікавленість у представників суду.