Депутат Сейму Литви хоче забрати у Росії Калінінградську область

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Литовський депутат заявив, що Калінінградську область не віддавали Росії назавжди

Депутат сейму Литви Лінас Бальсіс запропонував забрати у Росії Калінінградську область, передає Baltnews.lt.

«Анексія Криму показала, що післявоєнному порядку в Європі приходить кінець. Тому що Росія порушила правило непорушності кордонів», - заявив депутат.

Час користування колишніми землями Східної Пруссії для Російської Федерації закінчилося, переконаний Бальсіс.

«Калінінград не був у Потсдамі або Гельсінкі відданий Росії в довічне користування. ... Було сказано: віддаємо під адміністрацію СРСР до тих пір, поки в Європі не буде підписано остаточний мирний договір», - зазначив Бальсіс.

На його думку, зайнятися поверненням території повинні або Литва, або ЄС, або Вільнюс і Брюссель.