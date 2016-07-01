Депутат Сейму Литви хоче забрати у Росії Калінінградську область
- Сьогодні, 06:52
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Литовський депутат заявив, що Калінінградську область не віддавали Росії назавжди
Депутат сейму Литви Лінас Бальсіс запропонував забрати у Росії Калінінградську область, передає Baltnews.lt.
«Анексія Криму показала, що післявоєнному порядку в Європі приходить кінець. Тому що Росія порушила правило непорушності кордонів», - заявив депутат.
Час користування колишніми землями Східної Пруссії для Російської Федерації закінчилося, переконаний Бальсіс.
«Калінінград не був у Потсдамі або Гельсінкі відданий Росії в довічне користування. ... Було сказано: віддаємо під адміністрацію СРСР до тих пір, поки в Європі не буде підписано остаточний мирний договір», - зазначив Бальсіс.
На його думку, зайнятися поверненням території повинні або Литва, або ЄС, або Вільнюс і Брюссель.