Депутат Вадатурський пояснив, чому, вийшовши з партії БПП, залишився у фракції

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Андрій Вадатурський

Вадатурський заявив, що не є опозиціонером і готовий брати на себе відповідальність за процеси в країні

Народний депутат Андрій Вадатурський залишився у президентській фракції після виходу з партії БПП, тому що не є опозиціонером і не хоче стояти осторонь. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Нардеп вийшов з лав партії, пояснивши цей крок незгодою з політикою БПП на місцях.

«Я не звинувачую президента. Але звинувачую те цинічне оточення, якому він довірив займатися партією, що носить його ім’я. І мене вражає, що в партії досі немає керівника. Віталій Кличко став мером і не може бути керівником партії. Він написав відповідну заяву. Але партія навіть не може зібратися і обрати нового керівника. Партію, людей, які щиро хотіли підтримати президента, просто кинули. Та це не вина Порошенка, це вина тих людей, які не можуть займатися партійним будівництвом, а використовують партію лише для вирішення своїх корисливих цілей і згадують про неї лише перед виборами. Деякі особистості просто користуються іменем президента. Майбутнього з таким підходом не буде. В таку партію я не вірю. Тому і вийшов з неї», - сказав Вадатурський.

«Звісно, я можу вийти з фракції, і мандат з мене не знімуть. Але я не опозиціонер, я не йшов в політику від опозиції, я готовий брати на себе відповідальність і щось робити. Я не хочу просто стояти збоку і казати: от ви - дурні, не так робите, я б робив інакше», - пояснив він.

За словами Вадатурського, його у фракції вважають незручним. «По-різному мене там називають, не буду казати як саме. Моє бажання щось робити виявилось нікому не потрібним», - сказав він.

Нагадаємо, до Верховної Ради мультимільйонер Андрій Вадатурський потрапив як кандидат від БПП, вигравши вибори у 130-му окрузі на рідній Миколаївщині. Він увійшов до президентської фракції. Проте влітку минулого року депутат вийшов з лав партії.