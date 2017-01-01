Депутат закликав керівників держави втрутитися у конфлікт НБУ і агрохолдингу Бахматюка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Укрландфармінг» за 2016 рік виробив продукції на $1,2 млрд, що становить 1,5% ВВП

Якщо президент і прем'єр не втрутяться в ситуацію з аграрним холдингом «Укрландфармінг», це згубно позначиться і на аграрному секторі, і на всій економіці країни.

Таку думку висловив народний депутат, член парламентського Комітету з питань аграрної політики Іван Мірошниченко.

«Коли власники підприємств такого масштабу виходять з відкритими листами до президента і прем'єра, «в ефір», це означає, що вони випробували всі можливі інструменти. Моя думка: якщо прем'єр і президент не вважатимуть за потрібне втрутитися в дану ситуацію, це призведе до сумних наслідків не тільки для цього підприємства, а й для всього сектора, а може, і більше», – зазначив парламентарій.

Він наголосив, що підприємство такого масштабу, як «Укрландфармінг», вимагає втручання, об'єктивного аналізу та правильної оцінки. Як приклад він навів холдинг «Мрія», банкрутство якого згубно позначилося на інвестиційних перспективах українського аграрного ринку.

«Після того, як «Мрія» оголосила дефолт, усьому ринку стало важко залучити в сферу гроші. Виходить, що одне підприємство створило негатив для всіх, причому на роки вперед. Зараз теж немає жодної необхідності допускати дефолт. «Укрландфармінг» реструктуризував борги, веде нормальну, враховуючи важкі часи, операційну діяльність. І якщо президент і прем'єр не вникнуть у цю ситуацію, тоді виникає питання: а як ми взагалі керуємо країною і захищаємо вітчизняного товаровиробника?» – заявив депутат.

Він нагадав, що компанія «Укрландфармінг» відома в світі, серед її кредиторів – авторитетні інвестиційні фонди і банки з високими рейтингами.

«Всі ж дивляться за цією ситуацією. Можна говорити все, що завгодно, але правду знають усі – чому, з яких причин це сталося. Тому потрібно уважно і швидко втручатися і приймати рішення», – резюмував Мірошниченко.

Нагадаємо, минулого тижня власник агрохолдингу «Укрландфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням втрутитися в конфлікт з главою Нацбанку Валерією Гонтаревою. Він наголосив, що постійний тиск з боку НБУ загрожує стабільній роботі агрохолдингу, який за 2016 рік виробив продукції на $1,2 млрд (1,5% ВВП), сплатив понад 2 млрд грн податків до бюджетів різних рівнів і виплатив зарплати співробітникам на суму 2,5 млрд грн.