Депутати Ради не змогли ухвалити закон про ринок електроенергії

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Ринок електроенергії

Законопроект про ринок електроенергії серед іншого передбачає можливість вибору для споживача альтернативного постачальника електроенергії

Верховна Рада не змогла ухвалити закон про ринок електроенергії. За ухвалення відповідного законопроекту за основу та в цілому проголосували лише 217 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Водночас парламентарі підтримали пропозицію про відправлення законопроекту на повторне друге читання вказаного законопроекту.

Законопроект про ринок електроенергії серед іншого передбачає можливість вибору для споживача альтернативного постачальника електроенергії та надає можливість для входження іноземних трейдерів на внутрішній ринок України.

На думу авторів законопроекту, це дозволить знизити ціни на електрику для споживачів.