Депутати Ради ухвалили державний бюджет на 2017 рік

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Порошенко і Яценюк прибули до Ради під час обговорення бюджету-2017.

Верховна Рада України прийняла законопроект «Про державний бюджет України на 2017 рік».

За відповідний законопроект проголосували 274 народних депутати.

Раніше повідомлялось, що Порошенко і Яценюк прибули до Ради під час обговорення бюджету-2017.

Нагадаємо, Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект про держбюджет-2017 (№5000), після чого Верховна Рада 20 жовтня, в останній день, відведений для цього Бюджетним кодексом, затвердила його 230 голосами.