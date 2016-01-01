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    Депутати Ради ухвалили державний бюджет на 2017 рік

    • Вчора, 04:42
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    Порошенко і Яценюк прибули до Ради під час обговорення бюджету-2017.

    Верховна Рада України прийняла законопроект «Про державний бюджет України на 2017 рік».

    За відповідний законопроект проголосували 274 народних депутати.

    Раніше повідомлялось, що Порошенко і Яценюк прибули до Ради під час обговорення бюджету-2017.

    Нагадаємо, Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект про держбюджет-2017 (№5000), після чого Верховна Рада 20 жовтня, в останній день, відведений для цього Бюджетним кодексом, затвердила його 230 голосами.

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