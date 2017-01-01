  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Вінниці побилися депутатки

    • Сьогодні, 16:05
    • Розсилка
    <p>Бійка депутаток у Вінниці/Скріншот</p>

    Бійка депутаток у Вінниці/Скріншот

    Після завершення сесії міськради дві вінницькі депутатки влаштували бійку

    У Вінниці у п’ятницю після сесії міської ради побилися депутати Наталія Панчук та Ганна Давиденко.

    Відео з конфлікту з’явилося у мережі Інтернет.

    Як повідомила одному з місцевих видань Давиденко (ВО «Батьківщина»), нападницею є не вона, а її колега  - депутат від «Вінницької європейської стратегії», голова Асоціації органів самоорганізації Панчук.

     «Я прийшла до Наталії Панчук, щоб отримати документи. Мені потрібен був протокол зборів квартального комітету з мого округу. Я озвучила свою вимогу і почала знімати все на відео. Через що вона на мене накинулася й почала бити. Порвала мені піджак, подряпала та зіпсувала зачіску. Я викликала поліцію, а вона зараз пішла до медиків зі скаргами на самопочуття», - повідомила Давиденко журналістам.

    Начальник відділу комунікації обласної поліції Анна Олійник підтвердила факт звернення Ганни Давиденко до поліції.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    У Вінниці побилися депутатки
    У Вінниці побилися депутатки
    У Вінниці побилися депутатки
    У Вінниці побилися депутатки
    У Вінниці побилися депутатки
    У Вінниці побилися депутатки
    У Вінниці побилися депутатки
    У Вінниці побилися депутатки
    У Вінниці побилися депутатки
    У Вінниці побилися депутатки

    Тим часом у соцмережі з’явилося відео, як депутатки спілкуються вже по завершенні бійки біля будівлі міської ради.

    Читайте також
    депутати Вінниця бійка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ