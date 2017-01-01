У Вінниці побилися депутатки

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Бійка депутаток у Вінниці/Скріншот

Після завершення сесії міськради дві вінницькі депутатки влаштували бійку

У Вінниці у п’ятницю після сесії міської ради побилися депутати Наталія Панчук та Ганна Давиденко.

Відео з конфлікту з’явилося у мережі Інтернет.

Як повідомила одному з місцевих видань Давиденко (ВО «Батьківщина»), нападницею є не вона, а її колега - депутат від «Вінницької європейської стратегії», голова Асоціації органів самоорганізації Панчук.

«Я прийшла до Наталії Панчук, щоб отримати документи. Мені потрібен був протокол зборів квартального комітету з мого округу. Я озвучила свою вимогу і почала знімати все на відео. Через що вона на мене накинулася й почала бити. Порвала мені піджак, подряпала та зіпсувала зачіску. Я викликала поліцію, а вона зараз пішла до медиків зі скаргами на самопочуття», - повідомила Давиденко журналістам.

Начальник відділу комунікації обласної поліції Анна Олійник підтвердила факт звернення Ганни Давиденко до поліції.

Тим часом у соцмережі з’явилося відео, як депутатки спілкуються вже по завершенні бійки біля будівлі міської ради.