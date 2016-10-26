Депутатська група «Воля народу» за крок до розпуску: її керівник говорить про «планомірне знищення»

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Ярослав Москаленко

Не можна заперечувати той факт, що наша група стала мішенню для певних сил, - Ярослав Москаленко

Доля депутатської групи «Воля народу» досі не вирішена – ще 6 грудня її склад зменшився до 18 депутатів, у той час як необхідний мінімум, який вираховується розміром найменшої фракції на момент обрання парламенту («Батьківщини»), - 19 осіб. «Плинність кадрів» у групі стала звичним явищем – групу покинули Віктор Бондар, Андрій Деркач, а у минулому грудні і Віктор Развадовський. У коментарі «Главкому» голова депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко дав своє бачення ситуації, що склалася.

«Не можна заперечувати той факт, що наша група стала мішенню для певних сил. Ззовні триває планомірна робота на знищення нашої групи. Але ми розуміємо, що це не самоціль цих сил», - зазначив Ярослав Москаленко.

За словами голови депутатської групи, при цьому, жодних доказів таких підступів у нього немає і він не готовий назвати конкретних замовників.

За регламентом депутатська група, чисельність якої впала нижче вказаного законодавством мінімуму має 15 днів, аби її відновити за рахунок залучення нових членів. Якщо ж цього не стається, голова Верховної Ради оголошує про її розпуск. Щоправда, жодних санкцій щодо спікера, якщо він проігнорує це правило, не передбачено.

Цікаво, що математично повноваження «Волі народу» закінчувались якраз у ніч прийняття бюджету, але ані 21-го, ані до кінця останнього пленарного тижня Андрій Парубій про цей факт так і не оголосив.

Зазначимо, що ще в листопаді група вже вирішувала аналогічні проблеми – тоді її врятувало приєднання Олександра Фельдмана.

Нагадаємо, 8 грудня Москаленко з трибуни Верховної Ради заявив, що заяву про вихід з групи написав також колишній радикал Сергій Мельничук. Проте заява пролунала, але Мельничук досі залишається членом «Волі народу».

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