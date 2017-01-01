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    Державна шахта закупила м’яса по чотири тисячі гривень за кіло

    • Сьогодні, 18:08
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    Тендеру на закупівлю держпідприємство не проводило

    Наприкінці грудня 2016 року шахта «Росія», яка є відокремленим підрозділом ДП «Селидіввугілля», купила 50 кг м’яса за 199,999 тисяч гривень.

    Відповідна інформація оприлюднена у системі Prozorro.

    Таким чином, кілограм м’яса обійшовся державному підприємству в 4 тисячі гривень.

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    При цьому, як повідомляють представники руху «Сильні громади», тендер на підприємстві не проводився.

    Постачальником є фірма, зареєстрована у Покровську «Корнер-ПАК». Керівник цієї фірми Людмила Пальчик, яка проживає у Києві.

    Також зазначається, що напередодні Нового року керівництво «Селидіввугілля» купило для відокремленого підрозділу «Шахта 1-3 «Новогродівська» 340 літрів мінеральної води «Мірненський заповідник». Сума договору також становила 199,999 тисяч гривень, або 588 гривень за літр.

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    Тендеру на закупівлю держпідприємство також не проводило, а лише завантажило у систему електронних закупівель Прозоро договір.

    «За 5 днів перед тим у ДП «Селидіввугілля» купили 900 пляшок по 1,5 л води тієї ж марки за 199,999 тисяч гривень - по 222 гривні за пляшку», - повідомляють «Сильні громади».

     

    Джерело: Економічна правда

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