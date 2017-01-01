Державна шахта закупила м’яса по чотири тисячі гривень за кіло
- Сьогодні, 18:08
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Тендеру на закупівлю держпідприємство не проводило
Наприкінці грудня 2016 року шахта «Росія», яка є відокремленим підрозділом ДП «Селидіввугілля», купила
Відповідна інформація оприлюднена у системі Prozorro.
Таким чином, кілограм м’яса обійшовся державному підприємству в 4 тисячі гривень.
При цьому, як повідомляють представники руху «Сильні громади», тендер на підприємстві не проводився.
Постачальником є фірма, зареєстрована у Покровську «Корнер-ПАК». Керівник цієї фірми Людмила Пальчик, яка проживає у Києві.
Також зазначається, що напередодні Нового року керівництво «Селидіввугілля» купило для відокремленого підрозділу «Шахта 1-3 «Новогродівська» 340 літрів мінеральної води «Мірненський заповідник». Сума договору також становила 199,999 тисяч гривень, або 588 гривень за літр.
Тендеру на закупівлю держпідприємство також не проводило, а лише завантажило у систему електронних закупівель Прозоро договір.
«За 5 днів перед тим у ДП «Селидіввугілля» купили 900 пляшок по
Джерело: Економічна правда