Державну фіскальну службу пікетували борці з корупцією на митниці

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Компанію Тупальського звинувачують у махінаціях при розмитненні імпортних товарів, що завдало державному бюджету мільйонних збитків

Учасники акції виступали проти непрозорого конкурсу на посаду начальника Київської міської митниці, внаслідок якого її може очолити підозрюваний у корупції керівник митного посту «Столичний» Сергій Тупальський

«Ні корупції на митниці! Ні махінаціям з посадами у ДФС!». Під такими гаслами сьогодні, 30 березня, під будівлею Державної фіскальної служби зібралися учасники акції протесту. Вони вимагали не допускати до конкурсу на заміщення посад у ДФС осіб, які не пройшли ретельну антикорупційну перевірку. За словами учасників акції, найближчим часом через такий конкурс має намір очолити Київську міську митницю Сергій Тупальський, фігурант одразу кількох гучних антикорупційних розслідувань.

Зокрема, йому закидають роботу на митних постах «Святошин», а згодом «Столичний» митно-брокерської компанії «Тріумф-СВ», створеної родиною Тупальських. Цю компанію звинувачують у махінаціях при розмитненні імпортних товарів, що завдало державному бюджету мільйонних збитків.

Учасники мітингу висловили невдоволення відсутністю реакції правоохоронних й антикорупційних органів на викриття незаконної діяльності Тупальського, тому, дізнавшись про наміри цієї особи брати участь у конкурсі на посаду начальника Київської митниці, прийняли рішення пікетувати будівлю ДФС. «На жаль, наші розхвалені антикорупціонери у високих кабінетах не звертають увагу на кричущі факти корупції, які оприлюднюють у пресі, на телебаченні. А потім такі люди, як Тупальський, намагаються пролізти на посаду, щоб поширити на всю столичну митницю свої «сірі» схеми», обурюються протестувальники.

На їхню думку, реальна боротьба з корупцією в системі ДФС – не лише справа проти голови служби Романа Насірова, а й очищення від нечистих на руку чиновників по всій вертикалі. «Ми прийшли, аби привернути увагу органів державної влади, всього суспільства до спроби через непрозорий конкурс посадити пана Тупальського в крісло начальника Київської митниці. Скільки ще таких тупальських протягують на посади! Тому вимагаємо: почати розслідування щодо цієї особи; звітуватися про перебіг розслідування публічно; для всіх претендентів на посади у ДФС ввести обов’язкову додаткову перевірку майнового стану, його відповідності задекларованим статкам, а також залучати громадськість до обговорення кандидатів на посади», – сказано в тексті резолюції антикорупційного мітингу.

Нагадаємо, народний депутат Ігор Артюшенко звернувся до Національного антикорупційного бюро щодо проведення перевірки Сергія Тупальського. Зокрема, депутат просить НАБУ надати відповіді на питання: чи відповідає дійсності оприлюднена раніше інформація про компанію ПП «Тріумф-СВ», чи планується перевірка цієї компанії щодо виявлення та встановлення ознак фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків і зборів, а також щодо можливого службового підроблення.