Держборг України виріс до 71,76 млрд доларів

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Основною причиною таких змін є здійснення фінансування державного бюджету за рахунок державних запозичень і капіталізації банків

Сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в лютому 2017 року зріс до 1,941 трлн грн або на 71,76 млрд дол. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, державний борг до кінця лютого становив 1,666 трлн грн або 61,58 млрд дол., у тому числі зовнішній – 977,64 млрд грн або 36,14 млрд дол. Гарантований державою борг становив 275,43 млрд грн або 10,18 млрд дол., у тому числі зовнішній – 256,32 млрд грн або 9,47 млрд дол.

«Протягом січня-лютого 2017 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 11,60 млрд грн, при цьому в доларовому еквіваленті державний і гарантований державою борг збільшився на 0,79 млрд дол», - підкреслюється в повідомленні.

Як пояснили в Мінфіні, основною причиною таких змін є здійснення фінансування державного бюджету за рахунок державних запозичень, капіталізація ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ КБ «Приватбанк».