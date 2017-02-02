Держбюджет у січні перевиконано майже на 40%

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Порівняно з січнем минулого року доходи зросли на 29,81 млрд гривень, або більше ніж удвічі

Доходи державного бюджету України в січні 2017 року становили 59,44 млрд гривень, що на 38,7%, або 16,59 млрд грн перевищує показники тимчасового плану.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби.

Згідно з ним, порівняно з січнем минулого року доходи зросли на 29,81 млрд гривень, або більше ніж удвічі.

Однією з основних причин таких показників є практично повна відсутність відшкодування податку на додану вартість у першому місяці цього року: згідно з даними Держказначейства, при надходженнях ПДВ у 33,6 млрд гривень його відшкодування становило 0,03 млрд гривень, тоді як у січні минулого року – 7,89 млрд гривень.

Загалом податкові надходження збільшилися до січня-2016 майже в 2,5 рази – до 36,83 млрд гривень, тоді як митні – у 1,5 рази, до 18,23 млрд гривень. Тимчасовий план на січень-2017 за ним був перевиконаний відповідно на 60% і 14,2%.

В цілому загальний фонд держбюджету отримав за січень цього року 56,32 млрд гривень, що на 41,2% перевищило плановий показник і на 102,2% – показник січня минулого року.

Держказначейство також повідомило про збільшення доходів місцевих бюджетів у першому місяці цього року на 55,9% до першого місяця минулого року – до 12,63 млрд гривень.

Водночас надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) в січні-2017 збільшилися до січня-2016 загалом на 6,9% і становили 11,08 млрд гривень.

Як повідомлялося, доходи держбюджету України в 2017 році визначено в розмірі 731,03 млрд гривень, зокрема загального фонду – 673,74 млрд гривень, що відповідно на 20,3% і 17,1% перевищує доходи, закріплені у державному бюджеті на 2016 рік.

Видатки держбюджету в цьому році заплановані в обсязі 800,03 млрд гривень, зокрема загального фонду – 739,71 млрд гривень, перевищуючи планові видатки держбюджету-2016 відповідно на 17,4% і 14,3%. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/02/02/derzhbyudzhet_u_sichni_perevykonano_mayzhe_na_40__derzhavne_kaznacheystvo_1036109