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    Держдеп США попередив громадян про загрози терактів в Єгипті

    • Сьогодні, 07:52
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    Американцям варто уникати будь-яких пересувань за межами Шарм-ель-Шейха

    Держдепартамент США попередив громадян про загрози терактів в Єгипті, передає Reuters.

    Відомство зазначило, що в цьому місяці в країні сталося кілька інцидентів з вибухами.

    Держдепартамент також зазначив, що, незважаючи на те, що влада Єгипту запевняють у безпеці знаходження в таких місцях, як Луксор і Асуан, терористичні атаки можуть відбутися в будь-якій частині країни.

    За даними відомства, американцям варто уникати будь-яких пересувань за межами Шарм-ель-Шейха.

    Раніше держдепартамент США попередив своїх громадян про можливі теракти в Йорданії в зв'язку з погрозами ряду терористичних угруповань в країні.

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