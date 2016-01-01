Держдеп США попередив громадян про загрози терактів в Єгипті
- Сьогодні, 07:52
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Американцям варто уникати будь-яких пересувань за межами Шарм-ель-Шейха
Держдепартамент США попередив громадян про загрози терактів в Єгипті, передає Reuters.
Відомство зазначило, що в цьому місяці в країні сталося кілька інцидентів з вибухами.
Держдепартамент також зазначив, що, незважаючи на те, що влада Єгипту запевняють у безпеці знаходження в таких місцях, як Луксор і Асуан, терористичні атаки можуть відбутися в будь-якій частині країни.
За даними відомства, американцям варто уникати будь-яких пересувань за межами Шарм-ель-Шейха.
Раніше держдепартамент США попередив своїх громадян про можливі теракти в Йорданії в зв'язку з погрозами ряду терористичних угруповань в країні.