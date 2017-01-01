Держдума РФ підтримала заборону грошових переказів з Україною

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У поясненні до законопроекту йдеться про те, що він спрямований на усунення негативних наслідків заборони на діяльність російських платіжних систем на території України

Державна дума Росії 360 голосами підтримала у першому читанні законопроект № 21966-7 «Про внесення змін у Федеральний закон «Про національну платіжну систему» у частині вдосконалення механізму регулювання транскордонних переказів грошових коштів без відкриття банківського рахунку.

Про це повідомляє прес-служба парламенту РФ.

Згідно пояснювальній записці, законопроектом пропонується встановити заборону на здійснення транскордонних переказів без відкриття банківського рахунку поза рамками платіжних систем, тобто між громадянами.

Що ж стосується грошових переказів з використанням платіжних систем, пропонується обмежити можливість здійснення платежів через іноземні платіжні системи.

Серед причин внесення такого законопроекту на розгляд Держдуми автори називають усунення негативних наслідків заборони на діяльність російських платіжних систем на території України, введеної 17 жовтня 2016 року.

Нагадаємо, Україна заборонила діяльність всіх російських платіжних систем. Але, як повідомлялося, російські платіжні системи знайшли спосіб залишитися в Україні після того, як 26 жовтня Нацбанк України (НБУ) заборонив їхню діяльність на рік через введення санкцій.