Держдума РФ планує спростити отримання російського громадянства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Законопроект з цього питання вже схвалив комітет нижньої палати у справах національностей

Новий документ, в разі його затвердження, вводить в російське законодавство так зване «право грунту», повідомляє «Эхо Москвы».

Тобто, як пояснили в комітеті у справах національностей, спрощена процедура буде поширюватися не тільки за принципом споріднення. Право на співбесіду для визнання носієм російської мови, і, відповідно, на спрощене отримання громадянства, хочуть дати не тільки тим, хто сам, або чиї родичі жили в Росії, СРСР або Російської імперії. Але і тим, хто там народився, або у кого там народилися родичі. Народження підтвердити документами легше, ніж факт проживання, йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, поправки розширять географію території, звідки можуть приїжджати претенденти на спрощене отримання громадянства. У такий список, як упевнені автори документа, потраплять вихідці з історичних російських земель. Так що в підсумку головним стане знання російської мови, впевнені в комітеті у справах національностей.

Крім того, поправки пропонують скасувати ще одну перешкоду: документ про вихід з громадянства іноземної держави. Оскільки зараз така норма ставить потенційних співгромадян в залежність від свавілля іноземних чиновників і законів.

Авторами документа законопроекту стали двоє парламентаріїв – так звана екс-прокурор Криму Наталія Поклонська і перший заступник голови комітету у справах СНД Костянтин Затулін. Наступного тижня їх ініціативи повинні розглянути в комітеті з держбудівництва та законодавству.

Ініціатива про введення нового принципу отримання російського громадянства, заснованого на «праві грунту» спрямована для досягнення необхідної явки на виборах президента 2018 року, сказав незалежний політолог Дмитро Орєшкін.