Держкомтелерадіо знову просить грошей в уряду на роздержавлення комунальних ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роздержавлення комунальних ЗМІ

У держбюджеті-2017 не знайшлося жодної копійки на реформування преси

Держкомтелерадіо повторно подасть на погодження проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державної підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження».

Про це у відповіді на інформаційний запит «Главкома» повідомив перший заступник Голови Держкомтелерадіо Богдан Червак.

Він зазначив, що у цьогорічному бюджеті Міністерство фінансів України не передбачило видатків на державну підтримку реформованим друкованим ЗМІ. Мова йшла про виділення одноразової адресної фінансової підтримки друкованим ЗМІ, які розпочали реформування, згідно із законом «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», у розмірі 50 тис. грн кожному виданню.

Крім цього, пан Червак зазначив, що станом на 24 травня 50 друкованих ЗМІ та редакцій здійснили перереєстрацію із збереженням назви, цільового призначення, мови видання, тематичної спрямованості.

Разом з тим, Держкомтелерадіо озвучило ряд проблем і перешкоди на шляху реформування: зволікання співзасновників з ухваленням відповідних рішень про реформування (або зміна попередніх рішень); відмова у підписанні документів, необхідних для перетворення редакції в суб’єкт господарювання відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», а також перереєстрації друкованого ЗМІ відповідно до вимог

Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»; розірвання трудового договору з редактором у період реформування.

Нагадаємо, що 23 листопада 2016 року Кабінет міністрів затвердив перелік з 244 друкованих ЗМІ та редакцій, які підлягають роздержавленню.

Передбачено, що загальна кількість реформованих ЗМІ в Україні становитиме 562 одиниці. В першому етапі орієнтовно беруть участь 200 видань. Вони отримають фінансування в 2017 році, решта – у 2018.

Як відомо, 26 грудня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». Закон набув чинності з 1 січня 2016 року.