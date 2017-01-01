Держсекретар США підніматиме питання України на зустрічі НАТО

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Для держсекретаря Тіллерсона це буде перша зустріч з усіма членами НАТО

Держсекретар США проводитиме консультації і з представниками України в Брюсселі

Серед питань, які підніматиме державний секретар США Рекс Тіллерсон під час міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі, буде ситуація в Україні та необхідність виконання зобов'язань за Мінськими домовленостями.

Про це заявив у вівторок під час телефонного прес-брифінгу високопоставлений чиновник Державного департаменту США.

«Держсекретар проводитиме консультації із союзниками щодо наших зобов'язань поліпшити ситуацію безпеки на сході України, а також необхідності для НАТО продовжувати тиснути на Росію у зв'язку з її агресією проти сусідніх країн та виконання Мінських домовленостей», - зазначив представник Держдепу.

Він також повідомив, що держсекретар США проводитиме консультації і з представниками України в Брюсселі.

«Тож українське питання буде представлено широко на порядку денному цієї міністерської зустрічі НАТО», - зауважив американський чиновник.

Він нагадав, що віце-президент США Майк Пенс і міністр оборони Джеймс Меттіс вже брали участь у зустрічах в рамках НАТО.

«Для держсекретаря Тіллерсона це буде перша зустріч з усіма членами Альянсу, де також заплановані двосторонні переговори з парою десятків союзників», - зауважив представник Держдепартаменту.

Крім того, за словами чиновника, Тіллерсон зосередиться на тому, щоб просувати порядок денний у відносинах США з Альянсом, визначений президентом Трампом. Передусім, йдеться про поновлення зобов'язань союзників щодо справедливого розподілу фінансового тягаря на оборонні витрати НАТО – на рівні 2% від ВВП кожної країни. Ще один аспект передбачає витрати 20% з усіх коштів на підвищення можливостей НАТО та оновлення військового обладнання та зброї. Про це йшлося, в тому числі під час двох попередніх самітів НАТО, нагадав представник Держдепартаменту США.

Крім того, Тіллерсон наголошуватиме на необхідності збільшення зусиль Альянсу в боротьбі проти тероризму в глобальному вимірі.