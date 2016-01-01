Держстат звітував про зростання ВВП у третьому кварталі на 2%

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ВВП України росте

В порівнянні з третім кварталом 2015 року ВВП України збільшився на 2%

Валовий внутрішній продукт України у третьому кварталі 2016 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 2%. Про це йдться на сайті Держстатистики.

«Валовий внутрішній продукт у ІII кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,5%, а порівняно з ІIІ кварталом 2015 року – на 2,0%», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, номінальний ВВП становив 664,7 млрд грн, а в розрахунку на одну особу – 15 тис. 568 грн (у ІIІ кварталі 2015 року – 13 тис. 155 грн).

Додамо, дані вказані без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.