Десятки тисяч людей протестували у Будапешті проти закриття університету Сороса
- Сьогодні, 06:54
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Протести в Угорщині тривають вже декілька днів
В неділю десятки тисяч людей на вулицях Будапешта виступали проти нового законодавства, яке може змусити університет, заснований американським мільярдером Джорджем Соросом, покинути країну.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
На мітингу 9 квітня демонстранти закликали президента Яноша Адера відхилити відповідний законопроект та перевірити його на відповідність конституції.
Нагадаємо, 4 квітня парламент Угорщини ухвалив законопроект, який вимагає від іноземних університетів в Угорщині мати кампус і надавати аналогічні навчальні площі і в країні свого походження.
Чимало оглядачів в Угорщині і за кордоном вважають, що закон спрямований на закриття Центральноєвропейського університету в Будапешті , який уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана розглядає як осередок ліберальної опозиції.
Відповідно до закону, університет може бути змушений припинити прийом студентів у 2018 році і зачинити свої двері в 2021-му.
Акції протесту в Угорщині тривають вже декілька днів.